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Enfin une bonne nouvelle pour Neymar

TM
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Enfin une bonne nouvelle pour Neymar

Il n’est jamais trop tard. Blessé depuis le début de la Coupe du monde 2026, et donc absent lors du nul inaugural du Brésil face au Maroc (1-1), Neymar a enfin participé à un entraînement collectif avec ses coéquipiers ce mercredi.

S’il a démarré la séance à l’écart, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a ensuite rejoint les autres joueurs, qui lui ont réservé une haie d’honneur.

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Aucun match joué depuis le 17 mai

Touché au mollet depuis mi-mai, l’homme de 34 ans n’a toujours pas disputé un match officiel depuis. Après qu’il s’est entraîné à part mardi, cette séance avec ses coéquipiers est une bonne nouvelle, mais cela n’indique pas s’il pourra être aligné par Carlo Ancelotti face à Haïti ce samedi.

Son coéquipier Douglas Santos avait déclaré mardi qu’ils « priaient pour qu’il se rétablisse à 100% car lorsqu’il sera à 100%, il pourra beaucoup nous aider ».

Et si.

La FIFA se met enfin à l’espagnol

TM

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C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

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Fin Dans 2j
127
28
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