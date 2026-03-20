La FIFA sanctionne Israël

Un brin de justice, rien qu’un tout petit. Dans un communiqué partagé ce jeudi, la FIFA a (enfin) pris une décision ferme quant à la fédération israélienne de football. Tandis que deux enquêtes étaient en cours depuis deux ans, l’instance internationale a sanctionné l’IFA suite à la violation des règles anti-discrimination établies et a pris une décision au sujet des clubs israéliens évoluant en Cisjordanie occupée.

Depuis plus de deux ans, le gouvernement d’Israël déploie ses forces armées, Tsahal, pour reprendre les terres de la Palestine. Ce contexte géopolitique ne manque pas d’avoir des répercussions sur la sphère footballistique. Alors que la Palestine a demandé à la FIFA de bannir Israël de ses compétitions, la commission de discipline a infligé 165 000 euros d’amende à l’IFA pour des « violations graves et répétées » de ses conditions de lutte contre les discriminations.

Le racisme dans le foot israélien pointé du doigt

À l’image du discours sioniste prôné par certaines tribunes du Beitar Jérusalem (insultes envers les joueurs arabes, banderoles exhortant une forme de pureté liée aux origines), la FIFA sanctionne des messages de même augure des dirigeants des Ligues professionnelles et du Maccabi Netanya sur leurs réseaux sociaux. Concernant le Beitar, la FIFA indique aussi que les amendes infligées par l’IFA ne sont pas assez élevées au vu des circonstances.

La FIFA dénonce aussi « l’absence de tout langage atténuant – tel que des appels à la retenue, des préoccupations pour les victimes civiles ou la reconnaissance de principes humanitaires – rend cette publication non seulement politiquement chargée, mais également problématique sur le plan éthique.». Par conséquent, l’équipe nationale devra afficher une banderole avec la mention « Le football unit le monde – Non à la discrimination » lors des trois prochains matchs à domicile et lancer un plan global visant à garantir la lutte contre la discrimination et à prévenir la répétition d’incidents.

De la décoration, avant de sévir vraiment ?

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