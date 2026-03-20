Un candidat de L’île de la tentation récite l’effectif du Real Madrid pour résister

Le meilleur moyen de résister à la tentation, c’est de connaître par cœur l’effectif du Real Madrid, disait Oscar Wilde. C’est en tout cas le credo d’un candidat de l’édition espagnole de la fameuse télé-réalité L’île de la tentation : le type s’est lancé dans une litanie à la Arya Stark pour ne pas se laisser tenter. « Courtois, Carvajal, Camavinga… », déclame-t-il alors qu’une tentatrice se frotte à lui dans la piscine.

🔞 “Courtois, Carvajal, Camavinga...” : Dans l’Île de la tentation version espagnole, un candidat récite à haute voix l’effectif du Real Madrid pour ne pas être trop… “excité” par sa tentatrice 😭 pic.twitter.com/Vo5c5jX627 — Le Zapp People (@LeZapp_People) March 18, 2026

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le programme, dans L’Île de la tentation, les candidats sont sans leurs conjoints et se font draguer pendant deux semaines. S’ils caquent, ils perdent. Un peu comme quand un club envoie son joueur en prêt et que ce dernier finit par vouloir rester là-bas. Marcus Rashford au Barça, en gros. Il lui restait quelques munitions pour ne pas céder à la tentación, comme Rüdiger, Tchouaméni, Vinícius ou encore Mbappé.

Une meilleure technique encore, citer l’effectif du FC Metz : Fischer, Kouao, Sané, Mboula, Colin, Gbamin, Deminguet, Sarr, Hein, Tsitaishvili, Mbala…

La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche