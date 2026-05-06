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Le Real Madrid annonce la présence d’une star à Bernabéu le 8 juin

EM
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Le Real Madrid annonce la présence d’une star à Bernabéu le 8 juin

Pour une fois que l’OM inspire les plus grands. Via un communiqué sur son site officiel, le Real Madrid a annoncé une rencontre entre le pape Léon XIV et la communauté diocésaine de Madrid, le lundi 8 juin à partir de 19 heures au sein du Santiago-Bernabéu.

Comme Jean-Paul II avant lui

Ce temple, qui accueillait des miracles en Ligue des champions depuis des années, accuse ces derniers temps un certain déficit de grâce céleste. Fini les doublés sur des boulettes du meilleur gardien du monde ou en 90 secondes.

La présence du chef de l’Église pourrait bien recharger les batteries surnaturelles du club merengue, qui manque grandement de magie depuis deux ans. Ce ne sera pas la première fois que l’enceinte madrilène accueille un pape. Jean-Paul II avait déjà foulé la pelouse du Bernabéu à l’occasion d’une Célébration de la Parole, devant des milliers de jeunes venus des quatre coins du monde.

Florentino Pérez est vraiment prêt à tout pour remporter un nouveau trophée.

Álvaro Carreras en pleine tempête

EM

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