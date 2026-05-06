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Dimitri Liénard va payer sa tournée à la Meinau

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Dimitri Liénard va payer sa tournée à la Meinau

Peut-il battre les 800 litres de Demirović ? Dimitri Liénard, légende de Strasbourg passée au club entre 2013 et 2023, l’avait dit : « Si vous montrez à toute l’Europe que le meilleur public de France est à la Meinau, du début à la fin, c’est moi qui régale. » Finalement, dans une ambiance des grands soirs, les Alsaciens se sont imposés face à Mayence et ont rejoint le Rayo Vallecano en demi-finales de Ligue Conférence.

Arriver tôt pour espérer partir tard

Alors, pour ce match retour (le RCSA a perdu 1-0 là-bas), Liénard tient parole. Chaque supporter qui arrivera au stade entre 18h et 19h recevra une bière gratuite et un écocup « La tournée de Dim’ ».

De quoi assurer un avant-match bien bouillant. « Avec les anciens coéquipiers, on se remémore les moments où vous étiez déjà devant le stade, à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 à attendre le bus. On était déjà prêts à aller au combat, on avait les poils qui se dressaient dans le bus. On était encore en costume mais on voulait déjà aller au combat », ajoute celui qui fera chauffer la carte bleue pour motiver les troupes.

Tchin Dim.

En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (1-0)

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