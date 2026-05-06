Marquinhos a failli faire pleurer Paul Tchoukriel

Une pluie d’émotions fortes. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern en demi-finales retours de la Ligue des champions, ce mercredi, à l’Allianz Arena, stade où les Parisiens ont gagné leur première couronne européenne aux dépens de l’Inter la saison dernière.

Les larmes de Marquinhos

Paul Tchoukriel, aux commentaires du second acte entre Bavarois et Parisiens, retrouvera l’Allianz Arena pour la première fois depuis cette soirée historique du 31 mai 2025 qu’il avait narrée sur Canal+. Le journaliste était proche de fondre en larmes lorsqu’il a vu l’émotion de Marquinhos peu avant le coup de sifflet final.

« À ce moment-là, je suis bouleversé, je sens ma gorge se nouer, avoue la voix des grandes soirées de C1 à L’Équipe. Être témoin de l’entrée dans la légende de ce gars, toujours respectueux, classe, cela me touche vraiment. Tout ressort pour moi aussi, la fatigue, la pression de la finale et du boulot depuis deux jours. Alors je laisse Sidney (Govou) reprendre, je me calme et je retiens mes sanglots pour finir le match. »

Neymar n’est pas le seul Brésilien à faire pleurer les fans de foot.

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