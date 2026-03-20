Liverpool dénonce les insultes racistes à l’encontre d’Ibrahima Konaté

La victoire est gâchée. Deux jours après la fringante qualification face au Galatasaray, le club de Liverpool dénonce ce vendredi les insultes racistes à l’encontre d’Ibrahima Konaté, proférées sur les réseaux sociaux, les qualifiant de « totalement inacceptables », « déshumanisantes ».

« Nos joueurs ne sont pas des cibles. Ce sont des êtres humains. Les abus dont ils sont constamment victimes, souvent dissimulés derrière des comptes anonymes, ternissent l’image du jeu et des plateformes qui le rendent possible. Le monde du football tout entier doit se rassembler et affirmer, clairement et sans compromis, que cela ne doit plus être toléré », a fermement rappelé Liverpool dans un post sur X.

Liverpool FC is appalled and disgusted by the vile and abhorrent racist abuse directed at Ibrahima Konaté on social media. — Liverpool FC (@LFC) March 20, 2026

Depuis la fin de la rencontre, le Français a reçu de nombreuses insultes racistes de la part de fans de Galatasaray, lui reprochant d’avoir volontairement blessé Victor Osimhen à la main.

Les Reds ne manquent pas l’occasion de pointer du doigt directement les plateformes : « Les entreprises de médias sociaux doivent assumer leurs responsabilités et agir sans tarder. Ces plateformes ont le pouvoir, la technologie et les ressources nécessaires pour prévenir ces abus, mais trop souvent, elles n’y parviennent pas. »

Vivement des sanctions.

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