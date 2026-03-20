Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise

Lyon perdant sur tous les terrains. Après avoir éliminé l’OL ce jeudi, la fête a été de courte durée pour les fans du Celta de Vigo présents à Lyon. Quelques heures plus tard, dans le quartier de la Guillotière, un supporter du club galicien a été poignardé et roué de coups.

Trop de tensions

Selon les informations d’Actu Lyon, des bagarres et des tirs de feux d’artifice ont continué jusqu’à tard dans la nuit. Vers 1 heure du matin, un ultime affrontement entre individus masqués et armés de bâtons a eu lieu. Conséquence : un supporter du Celta a reçu un coup d’arme blanche. Transporté en urgence, son pronostic vital n’était pas engagé.

Ahora con la calma mientras desayuno, viendo el Instagram de @PiedrasMarcos. Debemos reflexionar como afición, si ayer está bengala impacta en alguien estamos eliminados. Bengaleo controlado siempre, la cabeza siempre fría y pensando en las consecuencias. Queremos todos al Celta. pic.twitter.com/Hmmqsniwlh — Druida da Brétema (@el_druida) March 20, 2026

La rencontre, classée niveau 3/5 par les services de la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), a tenu ses promesses en termes de tensions. Avant le match, une dizaine de supporters avaient fait du grabuge dans le métro lyonnais, et l’atmosphère est montée d’un cran pendant la partie : un fumigène avait été lancé depuis le parcage espagnol en direction des tribunes lyonnaises. La rivalité entre les deux clubs, avait déjà fait des dégâts au match aller, et malheureusement la soirée s’est poursuivie loin du Groupama Stadium.

Hâte d’entendre le commentaire d’Aulas à ce sujet.

L’OL n’a plus que ses yeux pour rêver