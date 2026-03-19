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Des supporters du Celta ont fait du grabuge dans le métro lyonnais

TJ
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Des supporters du Celta ont fait du grabuge dans le métro lyonnais

Quelques heures avant de voir leur équipe mater l’Olympique lyonnais dans son stade, les supporters du Celta de Vigo ont passé une sacrée journée dans les rues de Lyon. Venus en nombre dans la capitale des Gaules, dans ce qui est le plus gros déplacement européen organisé par le club galicien, une partie d’entre eux se sont bien donnés sur la boisson.

Dans l’après-midi ce jeudi, une vidéo publiée sur X montrait des supporters du Celta qui, selon l’utilisatrice, auraient bloqué des accès, perturbé le trafic et même jeté de l’alcool sur des usagers qui attendaient le métro. Dans la vidéo, on aperçoit en effet des fans en état d’ivresse, bouteille de verre à la main et packs bleus d’une bière connue pour son fort degré d’alcool.

Pas sûr que la victoire des leurs a fait redescendre les grammes…

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TJ

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