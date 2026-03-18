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Lyon fête le retour de trois cadres

EL
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Lyon fête le retour de trois cadres

Toute l’Europe a entendu le ouf de soulagement. Après 13 victoires consécutives, l’OL est tombé de son nuage et a enchaîné avec six matchs de suite sans succès. Quel est le niveau réel de cette équipe ? On sera sans doute plus proche de la réalité ce jeudi, lors des huitièmes de finale retour de Ligue Europa, face au Celta de Vigo.

Pas encore 90 minutes dans les jambes

Si le match aller n’a pas vraiment fait avancer la situation (1-1), l’effectif va être largement réoxygéné. Après de longs mois à l’infirmerie, Malick Fofana fait son grand retour. Le virevoltant ailier belge, absent depuis octobre, devrait notamment se régaler aux côtés d’Endrick.

Afonso Moreira et Pavel Šulc sont également présents dans le groupe des Gones. Leur absence s’est largement fait ressentir ce dernier moi, notamment dans le manque d’intensité des attaques lyonnaises. « Nous savons qu’ils ne sont pas prêts pour jouer 90 minutes, mais pour aider l’équipe en sortie de banc oui. C’est bon d’avoir ces trois options en plus pour le match », a confié Paulo Fonseca en conférence de presse.

C’est bon, l’OL (re)joue le titre !

Moussa Niakhaté n’a rien compris aux mots de son gardien Dominik Greif

EL

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