À Lyon, ça s’est bien refroidi

Enchaînant les contre-performances depuis la mi-février, l’Olympique lyonnais est loin de s’être rassuré sur la pelouse du Havre en concédant son quatrième nul consécutif toutes compétitions confondues. Alors que le match retour face au Celta se rapproche à grands pas et que la troisième place de Ligue 1 s’éloigne, l’OL pourrait bien tout perdre en mars.

À Lyon, la saison des matchs nuls se confirme jusque dans les urnes. Jean-Michel Aulas, candidat de droite à la mairie, sort au coude-à-coude avec Grégory Doucet, maire sortant écologiste, à l’issue du premier tour des élections municipales (36,8 % des suffrages chacun, selon les premières estimations d’Ipsos bva CESI École d’ingénieurs). Pendant ce temps, le club qu’il a présidé pendant 36 ans était lui tenu en échec sur la pelouse du Havre (0-0). De quoi doucher quelques espoirs.

Alors que mi-février les protégés de Paulo Fonseca restaient sur 13 victoires consécutives, la machine rhodanienne s’est brusquement déréglée. Face à l’enchaînement de rencontres, la cascade de blessés et le manque de réalisme, les Lyonnais restent sur une série de six matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Et puisque le dicton dit « brouillard en mars, gelée en mai », les Lyonnais pourraient tout perdre d’ici la fin du mois.

Un mois de frustration

Quinze jours se sont écoulés depuis l’Olympico et la 80e minute de la rencontre qui ont vu, pour le moment, le sort de la saison lyonnaise basculer. Malgré leur défaite la semaine précédente face à Strasbourg (3-1), l’OL était troisième et comptait, après le but de Rémi Himbert, huit points d’avance sur les Marseillais. Au soir de cette 26e journée et de cette nouvelle contre-performance sur la pelouse du Havre à 11 contre 10 (0-0), les Gones sont quatrièmes, relégués à deux unités de l’autre Olympique. Quinze jours qui ont également vu l’OL se faire éliminer aux tirs au but de la Coupe de France par Lens (2-2, 4 TAB 5) et enchaîner trois matchs nuls toutes compétitions confondues. « La frustration prédomine. On a tout fait mais il manquait ce but. On peut regarder les matchs des autres grosses équipes ici, c’est difficile. Il ne manquait que le but. Nous avons joué avec un bon comportement physique, il a juste manqué d’occasions pour marquer », a reconnu le tacticien rhodanien à l’issue de la rencontre. Un avis qu’a partagé Tyler Morton au micro de Ligue 1+ : « On est très déçu. Ça fait quelques matchs où on mérite plus, mais c’est comme ça. On travaille là-dessus. On doit faire mieux. Eux ont bien joué en équipe. Mais je ne peux pas me satisfaire de ça. C’est dur physiquement. »

Paulo Fonseca n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs officiels avec l'@OL (4 nuls, 2 défaites), soit la plus mauvaise série pour un entraineur avec le club lyonnais depuis Peter Bosz de décembre 2021 à janvier 2022 (6). #HACOL — Stats Foot (@Statsdufoot) March 15, 2026

L’OL est resté muet pour la première fois depuis le 7 décembre dernier face à Lorient (1-0). Pour autant, l’absence de Pavel Šulc s’avère plus que préjudiciable pour l’attaque lyonnaise, en manque d’inspiration ces dernières semaines. Alors qu’il est arrivé dans la capitale des Gaules au mercato hivernal comme le messie, Endrick a d’abord marché sur l’eau avec quatre buts et une passe décisive en cinq rencontres de Ligue 1 avant de sombrer, à l’image de ses coéquipiers depuis son carton rouge reçu face à Nantes le 7 février. Depuis, l’attaquant brésilien n’a plus retrouvé le chemin des filets en Ligue 1, même s’il s’est offert un doublé de passes décisives lors de l’Olympico début mars (2-3). Il a toutefois réussi à maintenir l’OL en vie en Ligue Europa en égalisant en fin de match face au Celta de Vigo (1-1). Le joueur prêté par le Real Madrid conserve par ailleurs toute la confiance de son coach, comme il l’a rappelé en conférence de presse : « Endrick a fait un bon match, il était fatigué sur la fin. Je suis content de son match. »

La semaine de tous les dangers

Avec huit joueurs absents, liste à laquelle s’est ajouté Rémi Himbert cette semaine, l’OL fait face aux limites de son effectif. Le secteur offensif est particulièrement dépeuplé puisqu’en plus de Himbert et Šulc, Afonso Moreira, Malick Fofana et Ernest Nuamah complètent depuis plus ou moins longtemps l’infirmerie. Paulo Fonseca n’oublie pas cette donnée, comme il l’a rappelé en conférence de presse d’avant-match : « Il y a eu un moment où on avait creusé l’écart avec Marseille. Mais les blessures ont été frustrantes. Les joueurs dont on avait besoin se sont blessés, donc c’est frustrant. Par exemple, la blessure de Malick a été difficile pour nous. »

🗨 « On ne va pas lâcher, il y a d'autres matchs qui arrivent. » 🎙 Orel Mangala était au micro d'@OLPLAY_Officiel après le match nul face au Havre 🔴🔵 🎥 Les réactions après #HACOL sur YouTube 👉 https://t.co/Opx1BVLiOk — Olympique Lyonnais (@OL) March 15, 2026

En revanche, cette nouvelle contre-performance face au Havre continue de resserrer la course à l’Europe avec des équipes qui n’ont plus que le championnat à jouer, comme l’a rappelé le tacticien lyonnais : « Les principales équipes qui font la course à l’Europe avec nous jouent pour la plupart un match par semaine : Monaco, Lens, Marseille, Rennes. Ce sera difficile, mais nous sommes là. Nous devons tout faire pour continuer, rester positifs et confiants. » Reste ce match retour de C3 face au Celta ce jeudi, où Corentin Tolisso et ses coéquipiers devront faire nettement mieux qu’à l’aller, aussi bien offensivement que défensivement, s’ils espèrent atteindre les quarts de finale de la compétition, tandis que Monaco se dressera sur la route des Gones dimanche prochain. Attention aux espoirs déçus.

Jean-Michel Aulas au coude-à coude avec les Verts au premier tour des élections municipales