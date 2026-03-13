Moussa Niakhaté n’a rien compris aux mots de son gardien Dominik Greif

Griffe-moi si tu peux. Alors que la jeune pousse de l’Olympique lyonnais Rémi Himbert restait au sol quelques secondes après son entrée contre le Celta de Vigo en huitièmes de finale allers de Ligue Europa jeudi soir, Dominik Greif et Moussa Niakhaté ont eu un dialogue de sourd. À ce moment du match, l’OL était mené 1-0, et le gardien slovaque, désireux de jouer à 200 à l’heure pour revenir au score, a invectivé l’ancien joueur de Nottingham Forest, complètement perdu sur le coup.

Au micro de Canal + à la fin du match, le patron de la défense lyonnaise cette saison est revenu sur ce moment ubuesque : « Je ne comprenais absolument rien de ce qu’il me disait. Il était hyper énervé. Il pensait que Rémi Himbert n’était pas si mal que ça et il me demandait d’aller le relever. Après Rémi est sorti sur blessure et je lui ai dit : “Regarde”. Il avait tellement envie que le jeu reprenne et était un peu sous tension. » Finalement, l’équipe de Pablo Fonseca a arraché le nul en fin de match grâce à son autre joueur nerveux : Endrick.

"Je comprenais rien à ce qu'il disait… Je lui ai dit : Mon gars, je crois qu’il a vraiment mal" 😂 Niakhaté revient sur son échange avec son gardien et il en profite pour passer un message aux supporters 👀#CLTLYO #UEL pic.twitter.com/2M1loIiHzC — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 12, 2026

Un petit cours de communication à Lyon II et le problème sera vite réglé !

Une stat inquiétante pour l’OL avant le match retour contre le Celta de Vigo