« Personne ne peut nous exclure » : la sélection iranienne répond sèchement à Donald Trump

«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Personne ne peut nous exclure<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : la sélection iranienne répond sèchement à Donald Trump

Le bras de fer se poursuit. Après que le président américain Donald Trump avait gentiment conseillé à la sélection iranienne de ne pas se rendre à la Coupe du monde « pour [sa] propre vie et [sa] sécurité », cette dernière a vertement répondu jeudi soir.

« La Coupe du monde est un événement historique et international dont l’instance dirigeante est la FIFA, et non un individu ou un pays, écrit la Team Melli dans un communiqué publié sur Instagram. Grâce à sa force et à une série de victoires décisives remportées par les courageux fils d’Iran, l’équipe nationale a été parmi les premières à se qualifier pour ce tournoi majeur. »

« Le seul pays qui pourrait être exclu est celui qui n’a pas la capacité d’assurer la sécurité des équipes »

Avant de s’en prendre plus directement au président américain : « Il est certain que personne ne peut exclure l’Iran de la Coupe du monde ; le seul pays qui pourrait l’être est celui qui porte simplement le titre “d’hôte” mais qui n’a pas la capacité d’assurer la sécurité des équipes participant à cet événement mondial ».

Pourtant, les autorités iraniennes avaient elles-mêmes exprimé de sérieux doutes quant à la participation de l’Iran mercredi dernier, son ministre des Sports ayant affirmé que l’équipe nationale ne pouvait « en aucun cas participer à la Coupe du monde » en raison de la guerre actuelle. Toujours aussi à côté de la plaque, Gianni Infantino avait quant à lui assuré que « l’équipe iranienne était, évidemment, la bienvenue à venir concourir au tournoi aux États-Unis ».

Il s’agirait de se mettre d’accord.

