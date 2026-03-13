S’abonner au mag
Une stat inquiétante pour l’OL avant le match retour contre le Celta de Vigo

MBC
7 Réactions
Une stat inquiétante pour l’OL avant le match retour contre le Celta de Vigo

La statistique annonciatrice d’une catastrophe ? Après avoir terminé premier de la phase de ligue de C3, l’Olympique lyonnais a concédé le match nul jeudi soir contre le Celta de Vigo en huitièmes de finale allers de la Ligue Europa grâce à une égalisation tardive d’Endrick. Ce résultat n’excite pas le 69 à moins d’une semaine du retour puisqu’au XXIe siècle, les Gones ont toujours été éliminés en huitièmes de finale de Coupe d’Europe à la suite d’un match nul à l’aller.

En 2008, à l’époque où Jean-Michel Aulas ne chantait pas encore la Marseillaise lors d’un meeting politique, Lyon s’était incliné à Old Trafford contre Manchester United après un 1-1 encourageant à Gerland. Trois ans plus tard, l’OL avait pris une baffe contre le Real Madrid 3-0 alors qu’il avait empoché le nul à l’aller.

Le fiasco Denizlispor

Même son de cloche contre le FC Barcelone en 2019. À l’aller, le club rhodanien avait résisté à Messi et compagnie avant de sombrer au Camp Nou 5-1. Lyon avait aussi été mis dehors par l’AS Roma dans cette configuration en 2007 (0-0 à l’aller et 0-2 au retour). Plus déprimant encore, la bande de Juninho s’était ridiculisée en 2002 contre le club turc de Denizlispor, vainqueur 1-0 à Gerland après un match aller conclu déjà piteusement sur le score de 0-0.

Du coup, il fallait plutôt le perdre ce match aller ?

Revivez Celta Vigo - OL (1-1)
