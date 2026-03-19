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La défaite de l’OL n’est pas si importante pour cet ex-dirigeant lyonnais

TJ
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La défaite de l’OL n’est pas si importante pour cet ex-dirigeant lyonnais

On ne l’imaginait pas dire ça il y a quelques années en arrière. Mais en 2026, et malgré tout l’amour qu’il porte à l’OL, Jean-Michel Aulas a bien plus important à traiter. Dimanche, il sera opposé au maire écologiste sortant Grégory Doucet pour la mairie de Lyon, dans le cadre du second tour des élections municipales.

« Savoir perdre le jeudi pour gagner le dimanche »

En pleine ligne droite de sa campagne électorale, Aulas a réagi à la défaite lyonnaise en huitièmes de C3 contre le Celta de Vigo au Progrès. « C’était un match difficile pour l’Olympique lyonnais parce que l’infériorité numérique depuis le début était difficile à compenser. Ils se sont bien défendus, le Celta de Vigo est une belle équipe. Par moments, il faut savoir perdre un match le jeudi pour gagner le dimanche », a réagi le candidat ce jeudi.

Attention à la semaine pourrie…

L’OL n’a plus que ses yeux pour rêver

TJ

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