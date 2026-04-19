Le triste record égalé par Benoît Tavenot

Ça commence à faire long.

Le FC Metz a perdu, encore, ce dimanche face au Paris FC, et ses derniers très légers espoirs de maintien se sont sans doute envolés. Mathématiquement, les Grenats ne peuvent déjà plus se maintenir directement, il leur faudra espérer un barrage, mais même là, difficile d’imaginer comment ils peuvent finir en seizième position. Benoît Tavenot, arrivé à la tête de cette équipe le 20 janvier dernier, n’a toujours pas gagné avec Metz, et il a égalé un triste record : celui de la plus longue série sans victoire pour un entraîneur d’une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 au XXIe siècle, jusque-là détenu par Faruk Hadžibegić avec Arles-Avignon, entre novembre 2010 et mai 2011, en Ligue 1, avec 23 matchs sans succès. Tavenot, lui, a enchaîné sept défaites et quatre nuls avec Bastia, où il avait commencé la saison, puis neuf défaites et trois nuls avec Metz.

Comment s’en relever ?

Plus tôt dans la semaine, l’entraîneur messin s’est présenté en conférence de presse marqué par la tournure des événements, et il a expliqué mal vivre cette période. « Chaque match, chaque semaine d’entraînement impacte la suite. Cela me mange le cerveau ! Je ne regarde pas le record tous les jours et je m’en fous, mais je vis très mal de ne pas avoir assez impacté et qu’il n’y ait pas de résultat. Je ne sais même pas comment je vais me relever de ces deux demi-saisons. Je puise dans mes réserves, mais elles ne sont pas inépuisables », a-t-il avoué.

Le Havre peut donc faire battre un record à Tavenot la semaine prochaine.