Face à Rennes, Strasbourg a battu un record de jeunesse

C’est ce qu’on appelle faire tourner.

Après sa magnifique qualification pour le dernier carré de Ligue Conférence plus tôt dans la semaine, et avant sa demi-finale de Coupe de France contre Nice la semaine prochaine, le Racing s’est présenté à la Meinau avec une équipe très expérimentale pour défier Rennes ce dimanche, sans grand succès (0-3). Gary O’Neil, l’entraîneur strasbourgeois, avait choisi de laisser au repos bon nombre de ses cadres et de donner une chance à plusieurs jeunes, dont Amadou Cissé, Idrissa Sabaly ou encore Rafael Luis. Déjà pas très vieux dans son ensemble, l’effectif alsacien a donc encore rajeuni dimanche, au point de battre un record : il s’agissait là du onze le plus jeune aligné dans l’histoire de la Ligue 1, avec une moyenne d’âge pas plus vieille que 20,5 ans.

Autant dire que David Datro Fofana et Sebastian Nanasi, tous deux âgés de 23 ans, faisaient office de vieux briscards.

Strasbourg va empocher le pactole après sa qualification