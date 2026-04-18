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  • Angers-Le Havre (1-1)

Angers et Le Havre se quittent dos à dos

AL
Réactions
Angers et Le Havre se quittent dos à dos

Angers 1-1 Le Havre

Buts : Peter (28e) pour le SCO // Boufal (13e) pour le HAC

Exclusion : Sanganté (75e) côté HAC

Le maintien se rapproche.

Voilà un match nul qui semble convenir à tout le monde. Respectivement treizièmes et quatorzièmes, Angevins et Havrais se retrouvaient ce samedi dans un duel entre équipes quasi assurées de revenir en Ligue 1 la saison prochaine, et elles ont, assez logiquement, partagé les points (1-1). On retiendra de cette partie le but de Sofiane Boufal contre son ancienne équipe, et celui-ci n’a d’ailleurs pas célébré (0-1, 13e).

Le SCO est revenu assez vite dans la partie, grâce au jeune Prosper Peter (18 ans), pour son cinquième but de la saison, en reprenant un bon centre de Lilian Raolisoa (1-1, 28e). Réduit à dix en seconde période après l’exclusion d’Arouna Sanganté, le HAC ne s’est pas écroulé pour autant et donc ramené un point de Raymond-Kopa, ce qui lui permet de prendre provisoirement six points d’avance sur Nantes.

Angers est juste au-dessus, et son maintien n’est plus qu’une formalité.

Nantes souffle un bon coup face au Havre, Lorient rattrape Nice sur le fil, Lille clinique à Angers

AL

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