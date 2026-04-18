Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points

Roma 1-1 Atalanta

Buts : Hermoso (45e) pour la Roma // Krstović (12e) pour l’Atalanta

Un moyen comme un autre de retrouver le sourire.

On avait quitté Gian Piero Gasperini les larmes aux yeux, vendredi, face aux journalistes, touché par des questions sur son glorieux passé à l’Atalanta. C’est beaucoup moins facile pour lui, cette saison, à la Roma, et le match de ce samedi face à la Dea était sans doute très chargé émotionnellement. Au Stadio Olimpico, les Romains ont dominé les débats, mais ils n’ont pu faire mieux que de prendre un point, leurs desseins étant vite revus à la baisse après une rapide ouverture du score de Nikola Krstović (0-1, 12e). Les locaux sont revenus au score à quelques secondes de la mi-temps, sur une volée acrobatique de Mario Hermoso, qu’on ne savait pas capable de faire cela (1-1, 45e). Le second acte fut moins emballant, et les deux formations ont partagé les points, ce qui permet donc à la Roma de conserver quatre points d’avance sur son adversaire.

L’Europe s’éloigne tout doucement pour l’Atalanta.

Gasperini quitte la conférence de presse les larmes aux yeux