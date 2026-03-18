La réaction de Brahim Díaz après l’attribution de la CAN 2025 au Maroc

La panenka ? Quelle panenka ? Brahim Díaz était tout sourire ce mardi soir, après que le Real Madrid a surclassé Manchester City (1-2), pour s’adjuger une place en quarts de C1. Et comme si la soirée n’était pas déjà assez belle, le Marocain a été aperçu en train de célébrer sur la pelouse de l’Etihad Stadium son titre de champion d’Afrique, tout juste annoncé après la décision de la commission d’appel de la CAF de déclarer le Sénégal forfait.

Les larmes hier, le sourire aujourd’hui

Comment l’oublier, cette panenka totalement foirée, à la dernière seconde du temps additionnel, du numéro 10 marocain. Et dire qu’après cette action, le Sénégal avait réussi à renverser le match, et que Pape Gueye avait décoché une frappe pleine lucarne pour offrir le titre aux siens, mais aujourd’hui c’est du passé.

La décision est vite arrivée aux oreilles d’Aurélien Tchouaméni en zone mixte avec les médias espagnols. L’international français venait tout juste d’apprendre le titre marocain : « Vraiment ? Je ne sais pas quoi vous dire, je suis sûr que Brahim va être content, mais je ne sais pas pourquoi c’est arrivé ou ce qu’il s’est passé. Mais si Brahim est champion d’Afrique, on va lui offrir un cadeau avec toute l’équipe. »

Peut-être attendre la réaction du Sénégal avant de faire la fête.

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