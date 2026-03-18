François Pinault est un supporter comme les autres

Un homme ordinaire. Depuis 2017, François Pinault a laissé les manettes du Stade rennais à son fils, François-Henri, et se contente désormais d’endosser le simple costume de supporter chaque week-end.

Dans un entretien à Ouest-France, celui qui va souffler sa 90e bougie en août prochain et qui fréquente le stade de la route de Lorient depuis 1946, Roazhon Park, dévoile être finalement comme Monsieur et Madame Tout-le-monde en amont des matchs : « Je suis tendu avant, à chaque fois ! Deux ou trois heures avant, je tourne comme un lion en cage ! J’enrage quand ça ne tourne pas comme je l’espère, et puis d’autres fois, comme lors du match face au PSG, c’est du bonheur ! »

Un supporter qui a fondé un empire

Comme quoi, nous sommes tous égaux face à la beauté du sport. « Il vaut mieux vivre passionné que trop raisonnable. Pour l’homme d’affaires que je suis, le football a apporté des émotions et des joies que je n’ai jamais trouvé dans le monde de mes activités professionnelles », lâche-t-il dans une émotion non feinte.

Bon, ne croyez quand même pas que vous êtes exactement comme François Pinault. À la tête d’une des plus grosses fortunes du monde, il est, selon Forbes, le huitième propriétaire de clubs sportifs le plus riche du globe. De quoi fonder un empire : « C’est surtout important que cette passion soit transmise à mes enfants et désormais mes petits-enfants. (…) Ils sont tous passionnés de foot et du Stade Rennais, donc entre le club et la famille, cela devrait continuer. C’est important, car si j’avais été le seul passionné, que le relais n’avait pas été transmis… Le club est la propriété de la famille depuis presque trente ans, j’espère qu’il le sera encore dans les trente ans qui viennent ! »

Le Stade Pinault a de beaux jours devant lui.

McDonald’s, clopes et gueule de bois : un ancien de Ligue 1 raconte son hygiène de vie catastrophique