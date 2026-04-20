Franck Haise a de grandes ambitions pour Rennes

Rien à perdre, tout à gagner. Monté à la cinquième place du classement après sa nette victoire face à Strasbourg (3-0), le Stade rennais est dans une excellente dynamique et revient en forme au meilleur des moments. Interrogé sur la course à l’Europe en conférence de presse d’après-match, Franck Haise, en poste depuis mi-février, n’a pas botté en touche : « Ce n’est pas qu’il y a plus d’ambition maintenant, a posé l’ex-entraîneur de Nice. Dès le départ, il n’y avait pas de limites à se fixer sur les ambitions. […] On a de la qualité, comme bon nombre d’équipes qui sont en mesure de jouer l’Europe. Ce qu’il faut, c’est la mettre au quotidien et forcément le week-end. »

Un calendrier corsé

À quatre journées de la fin du championnat, le SRFC est l’invité surprise dans ce sprint final et ne compte qu’un point de retard sur l’Olympique lyonnais, troisième. Une situation inimaginable il y a encore quelques semaines. Depuis l’arrivée du technicien normand, le club breton a pris 19 points sur 24 possibles. Le calendrier n’est toutefois pas des plus simples avec un déplacement décisif à Lyon le 3 mai puis à Marseille le 17 mai lors de la dernière journée. Les Bretons recevront également Nantes, quasiment relégué en Ligue 2, et le Paris FC, qui a assuré sa présence dans l’élite l’année prochaine.

L’hymne de la Ligue des champions au Roazhon Park ?

La bonne opération pour Rennes, le coup de froid pour Nantes