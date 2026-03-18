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En Espagne, une joueuse folle de rage après avoir été victime de racisme

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En Espagne, une joueuse folle de rage après avoir été victime de racisme

Ce mardi, la demi-finale de la Coupe de la Reine entre Tenerife et l’Atletico de Madrid s’est terminée dans la confusion totale. Alors que l’on se dirigeait vers une fin de match tranquille, les joueuses de l’Atletico menant au score (0-1), la numéro 4 de Tenerife, Fatou Dembélé a violemment pris à partie plusieurs joueuses de l’équipe adverse avant d’être expulsée. 

Le protocole anti-racisme activé

Le club de Tenerife a rapidement signalé un acte raciste à l’arbitre à l’encontre de leur joueuse. Selon le rapport de l’homme au sifflet, la joueuse Gio Garbeliniau de l’Atlético aurait traité Fatou Dembélé de « negro ». Aucun des arbitres n’est en mesure de confirmer les paroles, mais le protocole anti-raciste a été activé, stoppant la rencontre pendant cinq minutes. Les altercations ont continué dans les vestiaires, à tel point que la police a été appelée pour régler la situation.

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