En Espagne, une joueuse folle de rage après avoir été victime de racisme

Ce mardi, la demi-finale de la Coupe de la Reine entre Tenerife et l’Atletico de Madrid s’est terminée dans la confusion totale. Alors que l’on se dirigeait vers une fin de match tranquille, les joueuses de l’Atletico menant au score (0-1), la numéro 4 de Tenerife, Fatou Dembélé a violemment pris à partie plusieurs joueuses de l’équipe adverse avant d’être expulsée.

💥Ball de bastons i denúncies de racisme a la Copa de la Reina ❗️El Tenerife denuncia un acte racista des de les files de l'Atlètic i, segons l'acta, la jugadora canària Noelia ha informat l'àrbitra que Gio li ha dit "negra" a Fatou 📲https://t.co/q5QG9Nraz4 pic.twitter.com/LFQW5TpTak — Esport3 (@esport3) March 17, 2026

Le protocole anti-racisme activé

Le club de Tenerife a rapidement signalé un acte raciste à l’arbitre à l’encontre de leur joueuse. Selon le rapport de l’homme au sifflet, la joueuse Gio Garbeliniau de l’Atlético aurait traité Fatou Dembélé de « negro ». Aucun des arbitres n’est en mesure de confirmer les paroles, mais le protocole anti-raciste a été activé, stoppant la rencontre pendant cinq minutes. Les altercations ont continué dans les vestiaires, à tel point que la police a été appelée pour régler la situation.

Sobre la expulsión de Fatou, el acta señala que Noelia informa a la árbitra que Gio se dirige a Fatou “en el siguiente término: ‘negra’”. Después, “se inicia un conflicto dentro del túnel de vestuarios” y se escucha un grito que proviene de Lola Romero “llamando a la policía”. pic.twitter.com/dro8BI9Bmo — Sandra S. Riquelme (@SandraRiquelme_) March 17, 2026

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