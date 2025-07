Le Malaisien Álvaro González rentre en Espagne

Ole !

Après six années passées entre Marseille, l’Arabie saoudite et la Malaisie, Álvaro González rentre au pays. Le défenseur espagnol, âgé de 35 ans, s’est engagé avec Tenerife, tout juste relégué en troisième division. Le natif de Potes n’a plus joué à domicile depuis la saison 2018-2019, avec Villarreal. Il devra sacrément transpirer avant le début de la saison puisqu’il n’a joué que quatre matchs cette année avec le club malaisien de Johor Darul Ta’zim, et le dernier remonte au mois de mars. Il a signé jusqu’en juin 2027.

On lui souhaite de vibrer autant que Santi Cazorla.

