La joueuse espagnole Virginia Torrecilla évoque son cancer

Atteinte d’une tumeur au cerveau en 2020, Virginia Torrecilla (28 ans) a, depuis début 2022, retrouvé le rectangle vert. Joueuse de l’Atlético de Madrid depuis 2019, elle est revenue, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, sur cette douloureuse période de sa vie, en expliquant son évolution et sa communication au travers de sa profession :

« La Virginia d’hier n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui, raconte-elle sur le site de la FIFA. J’ai malheureusement souffert de cette maladie, mais elle m’a rendue très positive, plus courageuse et plus forte à de nombreux égards. Je n’avais peut-être pas conscience des réalités de la vie et il ne m’était jamais venu à l’esprit que je pourrais être atteinte d’un cancer. Je suis sportive, je prends soin de moi, je mange sainement depuis toute petite… Je voulais faire comprendre aux gens que les sportifs aussi tombent malades.[…]La vie est ainsi faite, malheureusement. J’ai disputé une Coupe du monde féminine, j’ai signé à l’Atlético et je suis une joueuse de haut niveau, mais voyez ce qu’il m’arrive. » Et de conclure sur une note positive. « Mon retour a été génial. Je n’étais plus la même Virginia, j’avais moins de cheveux et j’avais perdu 17 kilos, mais j’étais heureuse de vivre et d’avoir réussi à surmonter mon épreuve. En même temps, je me sentais un peu triste, parce que je ne pouvais plus être la Virginia d’avant. »

Virginia, synonyme de battante.

