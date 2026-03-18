Andy Carroll remplace son propre entraîneur et devient coach d’un club londonien

À son tour de planter un couteau dans le dos. Andy Carroll est le nouveau coach de Dagenham & Redbridge, il y remplace… son entraîneur. Les Daggers, c’est plus court, sont 12es en National League South, soit la sixième division du pays. L’ancien attaquant de Liverpool, Bordeaux, West Ham ou encore Amiens y était déjà joueur mais aussi actionnaire du club londonien. En remplaçant Lee Bradbury sur le banc, Carroll ajoute donc une nouvelle casquette sur son chignon.

QSI à une lettre près

Cette décision arrive seulement deux semaines après que le youtubeur anglais de 17 millions d’abonnés KSI est devenu actionnaire minoritaire du club. Le pote de Logan Paul est également le cofondateur de Prime, une boisson lancée en 2022. Est-ce que ce nouvel investisseur permettra au club de connaître une ascension fulgurante comme l’a fait Ryan Reynolds avec Wrexham ?

Et pourquoi pas une casquette de boxeur pour Carroll ?

Le but de la tête le plus bas de l’histoire du football marqué par Millwall ?