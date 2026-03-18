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Kvaratskhelia regrette d'avoir célébré son but

AR
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Kvaratskhelia regrette d'avoir célébré son but

Une pensée pour ses origines. Homme du match lors des deux confrontations face à Chelsea et de nouveau buteur ce mardi à la  6e minute après avoir profité de la toile du jeune Mamadou Sarr. Khvicha Kvaratskhelia n’avait pas le cœur à la fête. « Je m’excuse auprès du peuple géorgien pour ma célébration. C’est le jour le plus dur, notre père spirituel est mort… »  explique-t-il tout penaud au micro d’un média géorgien, malgré l’euphorie de la qualification, avant de prendre le journaliste dans ses bras .

Trop d’émotion

La célébration en elle-même n’avait en rien particulier, c’est juste le moment qui n’était pas approprié : la Géorgie est en deuil depuis la disparition du chef de l’Église orthodoxe de Géorgie, Ilia II. L’homme religieux s’en est allé à 93 ans, ce mardi. Il dirigeait l’Église orthodoxe de Géorgie depuis 1977. Figure morale incontournable du pays, il avait soutenu le mouvement d’indépendance géorgien et joué un rôle stabilisateur lors des crises politiques.

Un hommage lors de sa prochaine célébration ?

La soirée de Barcola ne s’est pas terminée comme il l’aurait souhaité

AR

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