Real Madrid, PSG, Marseille : qui construit sur le long terme ?

Le facteur est passé ! La lettre hebdomadaire du CIES, l’observatoire du football, de cette semaine (la 538e, ils tiennent à le préciser) est à propos des effectifs orientés vers le long terme. Ce classement est basé sur quatre indicateurs : le nombre de joueurs utilisés en championnat lors des trois dernières années, la permanence moyenne de ces joueurs, la durée moyenne de contrat qu’il leur reste et leur âge moyen au moment de leur recrutement. Ça fait beaucoup de « moyennes » pour un classement qui, lui, nous montre qui est au top des projets à long terme.

En haut du classement, on retrouve le Real Madrid. Notamment parce que les Merengues ont un effectif stable, dont le roster ne bouge pas tous les étés. Tout le contraire du club paraguayen Club Rubio Ñú qui, en trois ans, a utilisé 117 joueurs. Il y a 10 ans, ce n’était déjà pas fameux…

Dans les équipes qui recrutent, en moyenne, plutôt des jeunes joueurs, on trouve le SJK Seinäjoki qui semble vouloir traumatiser des jeunes adultes dans le grand froid finlandais. Un peu plus loin dans la liste, on aperçoit Chelsea et son équipe réserve, le RC Strasbourg, qui, en moyenne toujours, recrutent des joueurs de 21,3 ans. Ça peut expliquer l’ingénuité des Blues face au PSG.

Un Paris sur le long terme

En Ligue 1, le Paris Saint-Germain trône en tête des charts comme ce bon vieux Harry Styles. Tout en bas (pas des charts, hein !), on trouve le FC Nantes, Le Havre et Marseille qui collectionnent autant les joueurs que les entraîneurs : 72 hommes ont eu la « chance » de passer par la Commanderie.

À noter que les joueurs formés dans leur club ne sont pas pris en compte, ce qui explique, par exemple, le faible score du Stade rennais. Mais pour ces derniers, le gros couac est que les joueurs recrutés ne sont, en moyenne, au club que depuis 0,79 année.

PS : Est-ce que quelqu’un peut dire au directeur sportif d’Akritas Chlorakas, à Chypre, qu’il ferait bien de se bouger ? Ses joueurs n’ont plus que 0,29 année de contrat.

Le facteur est généreux, on a aussi reçu une lettre de la CAF.

Antonio Rüdiger reçoit des bisous de Pep Guardiola