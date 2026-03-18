Vers une innovation de l'arbitrage en Première Ligue

C’est pas trop tôt. Alors que son rêve de devenir maire de Lyon a pris un coup dimanche soir et qu’il entend mener une opération remontada, Jean-Michel Aulas était bien présent au comex de la FFF, ce mardi, en tant que vice-président de l’instance et boss de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP). Il a ainsi eu l’honneur d’annoncer le projet d’installation de la VAR en Première Ligue.

Un changement espéré dès la saison prochaine

Le néo-politicien a mis en avant la parité hommes femmes, d’après L’Équipe. Si la mise en place de l’assistance vidéo sur les terrains du plus haut échelon du foot féminin français est espérée dès septembre prochain, cela fait déjà sept saisons qu’elle est utilisée chez les hommes.

Tandis que la LFP ne compte toujours pas instaurer la VAR en Ligue 2 la saison prochaine, Aulas a assuré que « le coût du projet (entre 1 et 1,5 million d’euros par an) devrait être absorbé par des hausses de recettes marketing », selon le quotidien.

Il n’y a pas de raison qu’il n’y ait des polémiques qu’en Ligue 1 !

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