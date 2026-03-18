Une finale très classique en Coupe d’Asie féminine

La trilogie du football asiatique. Le Japon s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Asie féminine ce mercredi, grâce à un succès sans appel sur la Corée du Sud (1-4) en demi-finales. Saki Kumagai et ses partenaires affronteront l’Australie, vainqueur de la Chine (1-2) la veille, pour décrocher le titre de championne d’Asie. Les deux sélections se retrouveront pour la troisième fois en quatre éditions en finale.

La revanche des Australiennes ?

Après deux victoires du Japon sur les Matildas en 2014 et 2018 (à chaque fois sur le score de 1-0), les deux nations ont fait une trêve en 2022, laissant place à la Chine et à la Corée du Sud.

La bataille Japon-Australie pour le trône asiatique reprendra de plus belle à l’Accor Stadium de Sydney, en terre australienne, samedi (10h30). Devant son public, la bande de Sam Kerr compte bien mettre fin à la spirale négative face aux Japonaises.

Japon-Australie – la revanche 2.0, ça mériterait bien aussi un petit Oscar, non ?

Les corners, l'arme fatale du Mondial