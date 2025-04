L’équipe de France remporte le Tournoi de Montaigu pour la deuxième année consécutive

Ils ont ramené la coupe à la maison.

Compétition réputée pour réunir les meilleures équipes de moins de 17 ans, le Tournoi de Montaigu a été remporté pour la onzième fois par les Bleuets, après avoir surclassé le Portugal en finale (5-1). Ils ne semblent plus vouloir lâcher ce trophée, après l’avoir gagné l’année dernière contre le Mexique. En terres vendéennes, l’équipe de France U16 a fait la différence sur des doublés de Christ Batola (ESTAC), élu meilleur joueur du tournoi, et Mathis-Tony Loué (AJ Auxerre). Les deux ont été rejoints au tableau de score par Arone Gadou (Reims).

5-1 pour la France 🇫🇷 Après la réduction du score portugaise, les Bleuets enfoncent le clou avec un doublé de l’auxerrois Mathis Tony Loué (4ème but en vidéo) cc @AlexAJ_A pic.twitter.com/WlrDVou1fQ — Jay Jay (@JayhJJ) April 21, 2025

Pourtant, tout n’avait pas été rose durant le parcours, avec un score nul et vierge contre la Chine pour leur entrée dans la compétition. Les victoires contre la sélection de Vendée (3-0) et le Cameroun, sous les yeux de Samuel Eto’o (4-0) permettront de roder l’équipe en phase de groupes. À noter que les poulains de José Alcocer n’auront encaissé qu’un seul but durant la compétition, offrant à Axel Decrenisse (Servette) le titre de meilleur gardien du tournoi.

Les Japonaises et Strasbourg au palmarès

En ce qui concerne le tournoi féminin, le Japon conserve aussi sa couronne, après une victoire face à son rival chinois sur la plus petite des marges. Seule nouveauté au palmarès, Strasbourg, vainqueur du challenge des clubs aux tirs au but contre Lens (1-1, 4-3) pour la première fois. Pour autant kiffer que l’équipe première.

⚽ Tournoi de Montaigu U16: le RC Strasbourg s'impose aux tirs au but contre Lens pic.twitter.com/jGruq9POQe — BFM Grand Lille (@BFMGrandLille) April 21, 2025

L’histoire d’amour avec Montaigu continue.

