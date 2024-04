Les Bleuets remportent le Tournoi de Montaigu pour la première fois depuis 18 ans

Le mythique Tournoi de Montaigu (Vendée), compétition qui met aux prises le gratin des équipes de moins de 17 ans, clôturait sa 51e édition ce lundi. Dans le tournoi des équipes nationales masculines (le « Mondial minimes »), l’équipe de France a remporté le trophée pour la dixième fois, la première depuis 2006, soit 18 ans de disette. les Bleuets ont tapé le Mexique (2-0) grâce à des buts du bien nommé Ilyas Azizi (Toulouse FC) et de Paul Eymard (AS Saint-Étienne), sur la dernière marche d’un tableau qui comptait également la Côte-d’Ivoire, l’Arabie saoudite, l’Argentine, la République tchèque, le Japon et le pays de Galles. À noter qu’Ilan Jourdren, fils de, a été nommé meilleur gardien de la compétition, lui qui gardait la cage des Tricolores.

Dans le challenge des clubs, c’est le FC Nantes – quasiment chez lui – qui a imposé sa loi, disposant des Girondins de Bordeaux en finale (1-0) grâce à un penalty de Sekou Sylla, alors que Jalen Foucan avait raté le premier coup de pied de réparation accordé aux Canaris, avant la pause. Il s’agit de la 9e victoire nantaise dans le tournoi. Brest, Rennes, Lyon, Nice, Strasbourg et une sélection de Vendée étaient également conviés, pour cette édition.

CHAMPIONS ! 🤯 Nos Jaune et Vert ont pris la mesure des Girondins de Bordeaux en finale du Mondial de Montaigu (0-1) ! Bravo les gars ! Bravo au staff ! #OnEstNantes I #MadeInFCN pic.twitter.com/GPV26NRnyc — FC Nantes (@FCNantes) April 1, 2024

Dimanche, la compétition féminine avait été remportée par les Japonaises, en finale contre les Pays-Bas (2-1). Les Françaises, elles, avaient terminé à la quatrième place après une ultime défaite contre la Suède (2-1). Le Mexique, le Portugal et la Suède étaient également de la partie dans ce tableau.