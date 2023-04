Ludovic Blas sur les Bleus : « C’est un objectif »

Le jaune lui va bien. Peur-être que le bleu aussi.

Alors que Nantes se déplace sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche et espère se donner un peu d’air par rapport à la zone rouge, Ludovic Blas a fait part de ses ambitions dans une interview diffusée par Téléfoot. Excellent depuis la saison dernière, l’élégant gaucher, qui a permis aux Canaris de rallier une seconde finale de Coupe de France consécutive, rêve de toquer à la porte de Didier Deschamps : « Bien sûr, évidemment. Retrouver Kylian (Mbappé), Randal (Kolo Muani), le petit « Cus » (Marcus Thuram), Theo (Hernandez). Tous les gens avec qui j’ai joué… Quand tu gagnes un Championnat d’Europe (l’Euro U19 en 2016), c’est fort. C’est un objectif. Je vais travailler et on verra bien ce qui se passera ».

– 🗣️@MamoodTraore : "Le rejoindre (Kolo Muani) en équipe de France, ça reste pour vous un objectif ?" – Ludovic Blas : "Bien sûr, évidemment. Retrouver Kylian, Randal, le petit 'Cus' (Thuram), Théo. Tous les gens avec qui j'ai joué. Quand tu gagnes un Euro (U19), c'est fort." pic.twitter.com/zdD7s2jtwV — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 16, 2023

L’autre rêve qu’il entretient est celui où l’unique buteur de la dernière finale soulève de nouveau la Coupe de France. « Dès que tu as cette coupe en mains, tu veux la garder. Donc, après, c’est un objectif et de la garder le plus longtemps possible », a-t-il confié. Probablement sa dernière danse avec le club, tandis que son contrat expire en juin 2024, et qu’il devrait quitter le stade de la Beaujoire dès cet été.

Il devrait s’en aller en Blas Blas Car.

