Un deuxième pays qualifié pour la Coupe du monde féminine 2027

Une pierre, deux coups. L’équipe féminine d’Australie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Asie en battant la Corée du Nord (2-1), ce vendredi en quarts de finale, et décroche son ticket pour la Coupe du monde 2027 (24 juin-25 juillet 2027). Les Matildas sont officiellement la deuxième nation qualifiée après le Brésil, pays hôte.

Dans la Confédération asiatique de football (AFC), les places qualificatives sont attribuées aux quatre nations demi-finalistes de la Coupe d’Asie. Deux nations éliminées en quarts de finale seront directement qualifiées, alors que les deux autres disputeront des barrages intercontinentaux.

Toutes les autres compétitions internationales hormis l’Euro offrent un ticket pour la Coupe du monde féminine. En conséquence, l’UEFA est la seule zone à organiser une phase éliminatoire. L’équipe de France a parfaitement démarré sa campagne en gagnant les deux premiers matchs de son groupe contre l’Irlande (2-1) et la Pologne (4-1).

Gagner sa place en Coupe du monde via l’Euro ? Voilà une sixième idée à la con pour révolutionner les qualifications.

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