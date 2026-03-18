La décision de la CAF ne change rien à ce qu’a vécu Moussa Niakhaté

Pas l’temps pour les regrets, comme le disaient Booba et Ali. Avant d’affronter le Celta de Vigo ce jeudi pour tenter d’accrocher une place en quarts de finale après le match nul de l’aller (1-1), Moussa Niakhaté a tenu à assurer une chose : si la décision de la CAF de retirer la CAN au Sénégal le rend vert (quel comble pour un Lyonnais), elle ne change rien aux émotions vécues.

« Concernant ce sujet, par respect pour le club et par respect du match capital de demain, vous avez vu ma réaction sur les réseaux, confie l’international sénégalais, désormais ex-vainqueur de la CAN Je me permets de dire que rien ne change par rapport à ce que j’ai vécu il y a deux mois. Maintenant, je reste focus sur le match de demain. On aura le temps d’en parler, mais aujourd’hui, ce n’est pas forcément le moment. »

Une réaction immédiate

Ce mercredi, on ne retiendra pas son discours pragmatique sur la fatigue de l’effectif, ni sur les retours attendus de certains Gones, mais bien ses trois stories postées sur Instagram pour clabauder la CAF peu après la nouvelle.

Sur la première, on peut le voir caracoler avec le trophée. Sur la deuxième, le champion déchu nargue quiconque tentera de lui chourer la CAN. Pour achever cette démonstration de colère, il termine son récital numérique par « Ce n’est pas de l’IA, c’est bien vrai ».

« Né pour amener ma part de progrès… »

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