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Les confidences terribles d’un ancien Lyonnais ruiné

LL
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Les confidences terribles d’un ancien Lyonnais ruiné

L’argent ne fait pas le bonheur, surtout quand on te le vole. Dans un entretien touchant pour AS, Pape Cheikh Diop, passé par l’OL (2017-2022) ou Dijon en prêt (2020-2021), a révélé avoir été escroqué par un homme qu’il considérait comme son père et qui lui a volé toutes ses économies dans son dos. Une trahison qu’il ne « souhaite même pas à son pire ennemi », selon ses mots.

« Il m’a tout pris »

« Il y a environ trois ans, quand je suis arrivé à l’Aris de Thessalonique, un membre de ma famille en qui j’avais entièrement confiance m’a tout pris. Il a emporté l’argent que j’avais à la banque, mes biens, et m’a laissé ruiné. Tout s’est passé très vite et, quand j’ai réalisé ce qui se passait, je n’avais plus rien », s’est désolé le Sénégalais de 28 ans.

« Ce n’était pas un parent de sang, mais il était comme mon père et m’a accompagné tout au long de ma carrière. Je faisais tout ce qu’il me disait et je lui faisais entièrement confiance. Ce fut un choc terrible et une très mauvaise surprise. […] Il m’a complètement ruiné. Je n’ai plus un centime sur mon compte. J’avais gagné de l’argent et j’avais plusieurs millions d’économies, mais il m’a tout pris », a-t-il poursuivi.

Une sombre histoire qui n’est pas sans rappeler les propos de Ludovic Giuly.

La décision de la CAF ne change rien à ce qu’a vécu Moussa Niakhaté

LL

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