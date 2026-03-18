Quincy Promes avoue avoir poignardé son cousin

Promis, juré. À 34 ans, l’ancien crack néerlandais Quincy Promes est passé à côté de sa carrière et on pourrait élargir le spectre à sa vie personnelle. Arrêté pour un coup de couteau asséné à son cousin, condamné à six ans de prison pour trafic de cocaïne, contraint à un exil en Russie et aux Émirats arabes unis, et, finalement, revenu violemment sur terre au moment de son arrestation à Dubaï, à l’été 2025.

La défense évoque un cas de légitime défense

Le feuilleton judiciaire a pris un autre tournant, mardi, durant une audience préliminaire en appel aux Pays-Bas. D’après les informations d’ESPN, les avocats du joueur ont annoncé que ce dernier avait avoué avoir poignardé son cousin, en juillet 2020, en marge d’une fête de famille. Il l’accusait d’avoir volé des bijoux, mais la défense plaide désormais pour une légitime défense, puisque le coup est parti durant une bagarre.

Contrairement à son jugement en première instance, la stratégie de l’international néerlandais aux 50 sélections n’est plus de se murer dans le silence. « Il avait perdu toute confiance dans le système judiciaire et bénéficie désormais d’un soutien psychologique », assurent ses avocats.

Un vrai Batave.

Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer