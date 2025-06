Quincy Promes arrêté à son domicile à Dubaï

La souris a été rattrapée par le chat.

Cela faisait plus d’un an qu’il fuyait la justice néerlandaise pour avoir été impliqué dans un trafic de cocaïne et pour avoir poignardé son cousin. Mais cette fois, ça y est, Quincy Promes a été arrêté par la police de Dubaï, ce jeudi, à son domicile, comme le rapporte le média néerlandais De Telegraaf.

Il a ensuite été transféré dans un centre de détention situé dans la plus grosse ville des Émirats arabes unis. L’avocat du footballeur passé par le FC Séville et l’Ajax Amsterdam a confirmé son arrestation.

Une demande d’extradition vers les Pays-Bas est possible

Ne reste plus qu’à savoir si l’arrestation de l’ailier est liée à la demande d’extradition des Pays-Bas, qui souhaitent le juger pour ses différents crimes. Si c’était le cas, l’international néerlandais (50 capes) devrait rejoindre le pays en avion sous escorte militaire.

La peine totale du Néerlandais de 33 ans s’élève à sept ans et demi, alors que l’appel est toujours en cours. Plus tôt dans la semaine, l’avocat de la défense avait demandé à la cour d’appel d’Amsterdam de révoquer l’ordonnance de détention du footballeur, mais sans succès.

Mais tu sais, les Lyonnes veulent redevenir des reines