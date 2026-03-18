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Le gouvernement sénégalais demande une enquête pour « soupçons de corruption »

AR
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Le gouvernement sénégalais demande une enquête pour « soupçons de corruption »

Une affaire d’Etat. Ce ne sera une surprise pour personne, la décision de la CAF d’attribuer la CAN 2025 au Maroc ne passe pas du côté du Sénégal. Quelques heures après le communiqué de la Fédération de foot du pays, c’est autour du gouvernement sénégalais de vider son sac.

Tous les recours possibles

Ce mercredi, celui-ci réclame « l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF ».

Dans un communiqué tranchant, le gouvernement sénégalais poursuit : « La CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu’à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. » Il assure qu’il « usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie ».

Les crocs sont de sortie.

Ces autres événements que la CAF pourrait encore changer

AR

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