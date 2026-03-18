Il suffisait d’une pièce pour que la machine soit pleinement relancée. À la suite de la décision surréaliste du jury d’appel de la CAF de décerner le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc, deux mois après la finale, la Fédération sénégalaise n’a pas mâché ses mots dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

Une procédure d’appel va être lancée

L’instance « dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain ». Comme attendu, celle-ci a indiqué engager, « dans les plus brefs délais, une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) ».

Communiqué de la FSF relatif à la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). 👇 pic.twitter.com/b0xxQsMQWU — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 18, 2026

Abdoulaye Sow, secrétaire général de la fédé, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère non plus dans les colonnes du média Le Soleil : « La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale. »

Les Lions de la Teranga sortent les crocs.

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