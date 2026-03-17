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Quels sont les recours pour le Sénégal ?

LB
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Quels sont les recours pour le Sénégal ?

Pas de temps à perdre. Alors que le jury d’appel de la CAF a finalement décidé d’offrir au Maroc le titre de la CAN 2025 sur tapis vert, le Sénégal pourrait contester cette décision.

Un recours possible devant le Tribunal arbitral du sport

Pour infirmer cette annonce, la Fédération sénégalaise réfléchirait à formuler un recours. En effet, les décisions du jury d’appel de la CAF peuvent faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal arbitral du sport si l’entité qui se sent lésée effectue un recours dans les dix jours suivant la publication de la décision.

Quelque chose nous dit que 24 heures suffiront…

Surprise : le Maroc remporte la CAN 2025 !

LB

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