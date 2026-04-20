Pourquoi l'OL est devant Lille au classement de la Ligue 1 ?

Mystère et boule de gomme. Alors que Lyon et Lille semblent sur un pied d’égalité parfait en championnat avec le même nombre de points (54) et le même goal-average (+15), c’est pourtant bien l’Olympique lyonnais qui occupe pour le moment la troisième marche du podium de la Ligue 1, derrière le PSG et Lens.

Les confrontations directes comme juge de paix

Pour ne laisser aucune place au hasard lorsqu’il s’agit d’être directement qualifié en Ligue des champions ou de passer par l’épreuve des barrages, la Ligue de Football Professionnelle a établi des critères pour départager deux équipes à égalité de points. Depuis août 2025, sept critères peuvent départager deux équipes comptant le même nombre de points avant un potentiel tirage au sort. En premier lieu, c’est le goal-average qui fait foi, ensuite le plus grand nombre de points lors des confrontations directes, puis les différences de buts lors des confrontations directes, la meilleure attaque sur la saison, le plus grande nombre de victoires sur la saison, le plus grande nombre de victoires à l’extérieur et enfin le plus faible nombre de cartons jaunes et rouges.

Dans le cas de l’OL et du LOSC, le goal-average ne peut pas départager les deux formations puisqu’elles ont le même au crépuscule de cette 30e journée de Ligue 1. C’est donc le plus grand nombre de points engrangé lors des confrontations directes qui permet aux Lyonnais d’être troisièmes. Avec six points accumulés cette saison en championnat face à Lille puisque Lyon l’a emporté aussi bien à l’aller en septembre (0-1), qu’au retour en février (1-0), l’OL prend donc l’avantage sur les Nordistes. Les Dogues sont donc prévenus, il faudra un goal-average meilleur que celui des Gones d’ici la fin de saison pour pouvoir leur passer devant en cas d’égalité de points au soir de la 34e journée.

Les bons comptes font les bons amis.

Un week-end maîtrisé pour les arbitres de Ligue 1