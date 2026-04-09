Selon Achraf Hakimi, la CAN doit revenir au Maroc

Qui gagnera la CAN, épisode on ne sait plus combien : Hakimi milite pour que le CAN revienne au Maroc. À la suite de la victoire du Paris Saint-Germain face à Liverpool (2-0) lors du match aller de quarts de finale de Ligue des champions, le latéral marocain s’est exprimé à propos de la Coupe d’Afrique au micro de Movistar+.

« On évalue actuellement la situation et nous espérons qu’une décision sera prise dans l’intérêt du football et de l’Afrique. J’espère que nous pourrons gagner, car nous le méritons et parce qu’on ne peut pas quitter un terrain comme ça », espère Hakimi, estimant que la victoire des Lions de l’Atlas doit être validée par le TAS, le Tribunal arbitral du sport.

Mea culpa

Conscient que l’image du football africain a été entachée par toute cette histoire, le Marocain compte s’excuser pour une chose : les vols de serviettes… « C’est une période difficile, marquée par des tensions sur le terrain. Je ne suis pas fier de l’image que nous avons donnée avec ces serviettes. Malgré cela, l’équipe a fait bonne figure sur le plan sportif… », insiste-t-il. Hakimi : bon au pressing même après les matchs.

Mais, pour l’instant, le trophée reste sénégalais.

Pendant le match face au Sénégal, le Maroc n’a pas contesté la décision arbitrale avant de revenir sur le terrain