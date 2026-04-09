Igor Paixão admet que son adaptation à la Ligue 1 n’a pas été un long fleuve tranquille

Un championnat de fermiers d’accord, mais où on cultive les meilleures pousses. Alors que l’OM s’apprête à recevoir le FC Metz ce vendredi pour tenter de reprendre la troisième place du podium au LOSC, Igor Paixão a avoué qu’il avait bien trimé pour s’adapter à la Ligue 1.

« Je viens d’un championnat inférieur à la Ligue 1, explique l’ancien du Feyenoord. Il fallait être prêt. Je suis arrivé blessé, il fallait donner le maximum pour être bien physiquement. […] Comme je l’ai déjà dit, ce sont deux championnats différents (la L1 et l’Eredivisie, NDLR). Il y a une mentalité qui est autre, physiquement c’est difficile, il fallait que je travaille, que je sois en forme. Par conséquent, ça a une influence, j’ai travaillé tous les jours pour gagner en force. Je n’imaginais pas que ça allait être aussi difficile. »

Une saison en demi-teinte

Alpagué pour 35 bâtons et devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, le Brésilien a collé 5 caramels et délivré 6 passes dé en Liguain. Si le bonhomme a pris un moment avant de se révéler sous le maillot phocéen, le voilà qui semble kiffer son aventure en France : « Comme vous avez vu lors des matchs, je suis dans une bonne dynamique. J’ai de la confiance, c’est très important pour un joueur. J’ai la confiance du coach, de mes coéquipiers. Je suis très heureux, je suis bien physiquement. »

En plus, il va avoir l’honneur de défier Bouna Sarr.

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