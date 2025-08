Hormis 35 millions d'euros, que vaut Igor Paixão ?

35 millions d’euros. La somme est colossale, pour un club comme l’Olympique de Marseille. Jamais le club phocéen n’avait dépensé une telle somme pour acheter un joueur, d’ailleurs. L’heureux élu s’appelle Igor Paixão, jeune ailier brésilien de 25 ans qui a débarqué en Europe à l’âge de 22 piges. Auteur d’une excellente saison avec le Feyenoord Rotterdam lors de l’exercice 2024-2025 (18 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues), le 26ᵉ Brésilien de l’OM n’est pas qu’une pépite. Il est aussi un homme qui se bat pour rendre fière sa communauté, formée de descendants d’esclaves en fuite.

Un supplément d’âme

Si son nom ne vous dit pas grand-chose, les supporters de l’AC Milan s’en souviennent quant à eux très bien : lors du barrage aller de la C1, le dribbleur brésilien avait en effet surpris tout le monde en lâchant un missile à ras de terre pour marquer l’unique but de la rencontre, faisant de lui l’homme du match. Après cette performance, son entraîneur Robin van Persie avait été dithyrambique à son égard en conférence de presse : « C’est génial de bosser avec lui car il travaille très dur, il est facile à entraîner et est ouvert à tout. Igor a tout ce qu’on recherche chez un joueur, mais il a surtout énormément de talent et il est excellent depuis bien plus longtemps que simplement cette saison. » Pour sa première campagne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’attaquant qui mesure 1m68 a largement contribué au rayonnement de son équipe en délivrant 5 passes décisives. Habitué aux coups d’éclat, le gamin de Macapá n’a en revanche pas encore marqué les esprits au Brésil où il ne compte qu’une cap en équipe de jeunes et n’a été que présélectionné par Dorival en mars 2025.

Mais l’essentiel est ailleurs pour celui qui a quitté l’État d’Amapá, situé au nord-est du Brésil. À 14 ans, il rallie Coritiba, au sud du pays. « Mon père a tout laissé là-bas pour réaliser mon rêve, ma famille m’a toujours soutenu », rejoue la future coqueluche marseillaise, pour Rede Amazônica. Membre de la communauté quilombola, formée de descendants d’esclaves en fuite pendant la période de l’esclavage au Brésil, l’ailier gauche tente de jouer le rôle de porte-étendard pour les siens comme il l’a déjà raconté : « Je pense que tout ce que j’ai fait à l’étranger aide à donner de la visibilité à notre État, cela ouvrira de nouvelles portes à notre communauté quilombola. Pas seulement à la communauté quilombola, mais à l’État d’Amapá. »

Touché, mais jamais coulé

Outre le fait de se battre pour la fierté des siens, le Brésilien est aussi engagé contre le racisme. À l’instar de son compatriote Vinicius Jr, dont il a été victime avant un match de Liga Europa contre l’Atletico de Madrid fin 2023. Si Leeds était aussi dans la danse pour le recruter, Igor a finalement opté pour le club phocéen. Notamment pour son identité selon son papa José, qui est devenu son agent et qui s’est confié dans les colonnes de L’Équipe : « Ils sont très ouverts, et antiracistes. Igor a vraiment été séduit par cet aspect, c’était un peu la cerise sur le gâteau. » Sa signature a forcément dû provoquer une belle vague de bonheur dans sa ville natale, où il revient dès qu’il en a l’occasion pour partager ses bonnes ondes. Les débuts de Paixão avec l’Olympique de Marseille risquent en revanche d’attendre un peu, le joueur explosif ayant contracté une légère blessure musculaire à l’entraînement avec Feyenoord. Il y a donc peu de chances de le voir aligné pour l’ultime match amical face à Aston Villa et sa présence dans le groupe pour la reprise de la Ligue 1 à Rennes, le 15 août prochain, est incertaine. Qu’importe, le gamin de Macapá aura bien d’autres occasions de faire vibrer le public marseillais.

Brazil in the blood. Passion in the name 🇧🇷🫶 Welcome to Marseille, Igor Paixão 🙌 pic.twitter.com/hp5NHUQZuM — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 1, 2025

