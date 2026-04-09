Le Havre AC se prépare à perdre son capitaine l’été prochain

Cap sur la péninsule ibérique. Arouna Sangante devrait quitter Le Havre AC à l’issue de la saison selon les informations de L’Équipe. Le capitaine normand serait tombé d’accord pour un bail de cinq saisons avec le Séville FC, navire andalou qui tangue dangereusement vers la relégation en deuxième division espagnole. En effet, les Sévillans ont de quoi tirer la tronche : Alexis Sanchez et ses copains ne sont qu’à deux petits points d’Elche, premier relégable. Le Sénégalais ne sera donc pas de trop la saison prochaine pour amener un peu de fraîcheur dans cette défense quelque peu rouillée.

Un maintien à aller chercher avant le départ

Mais avant de se taper la chaleur andalouse sous le signe des spectacles de flamenco et du sublime Alcazar, le bonhomme de 23 ans a pour mission d’aider son club formateur à choper son maintien au plus vite. Si les écuries messines, nantaises, auxerroises et niçoises sont les plus proches de filer en Ligue 2, le HAC n’est pour le moment pas mathématiquement assuré de figurer parmi l’élite la saison prochaine. Les Normands sont aujourd’hui 14e à 5 unités du barragiste ajaïste.

Finalement, seules les couleurs du maillot changeront.

Billetterie : le bonheur est dans l’appli ?