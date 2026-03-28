Les Sénégalais ont défilé avec le trophée de la CAN au Stade de France

La fête n’est pas gâchée. Alors que le Maroc a finalement été déclaré vainqueur de la CAN, le Sénégal ne s’avoue pas vaincu. Comme prévu, les Lions de la Teranga ont présenté leur trophée et se sont offert un tour d’honneur ce samedi au Stade de France, à quelques minutes de leur match amical face au Pérou. Le tout sur la musique de Youssou N’Dour et dans une magnifique ambiance.

🚨 LA CAN EST LÀ ! 🇸🇳⭐️⭐️ pic.twitter.com/sqrVuf8vel — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 28, 2026

Devant près de 70 000 spectateurs attendus à Saint-Denis, le capitaine Kalidou Koulibaly et toute sa bande ont donc célébré leur victoire acquise sur le pré, malgré l’imbroglio juridique encore en cours. Le défenseur central, accompagné par Edouard Mendy, est même venu délivrer le trophée aux dirigeants de la Fédération en tribunes.

La guerre de l’image se poursuit.

La nouvelle preuve que le Sénégal n’est pas prêt de lâcher son titre