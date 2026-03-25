Le Sénégal fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la CAF

C’est reparti pour un tour. Pressenti depuis plusieurs jours après la décision du jury d’appel de la CAF d’attribuer la victoire au Maroc après les incidents qui ont émaillé la finale de la CAN, c’est désormais officiel, le Sénégal a fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport.

🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners. Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026

Une procédure qui risque de s’avérer longue

La nouvelle a été officialisée par le TAS ce mercredi après-midi. « L’appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0 », a détaillé l’instance basée à Lausanne dans un communiqué.

Le TAS a également détaillé comment allait se dérouler la procédure d’appel : « Une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi. Conformément aux règles de procédure du TAS, un appelant dispose d’un délai de vingt jours pour déposer un mémoire d’appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les intimés disposent d’un autre délai de vingt jours pour présenter une réponse contenant les moyens de défense. À ce stade de la procédure et compte tenu de la demande de suspension de délai formulée par la FSF, il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances de la procédure, ni d’indiquer quand une audience sera fixée. »

Affaire à suivre.

Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport