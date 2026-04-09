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Yohan Cabaye sème le doute concernant son futur
Des envies d’ailleurs ? Sur la sellette depuis plusieurs mois, suite aux révélations de dysfonctionnements au sein du centre de formation, Yohan Cabaye s’est exprimé devant la presse à propos de son avenir avec le PSG.
D’après ce que L’Équipe rapporte, si Brest a manifesté son intérêt pour recruter l’ex-joueur du PSG, le Français persiste toujours à jouer la carte du mystère, laissant planer le doute sur son futur : « Des sollicitations, j’en ai, en France, à l’étranger, notamment en Angleterre. C’est le fruit du travail que j’ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Mon cas personnel est secondaire et passera toujours après le club. Priorité à ce qu’il va se passer là. »
Des devoirs à terminer
Pour l’heure, rien ne laisse envisager un départ de Cabaye de la capitale. « On verra. Je suis fier de tout ce que j’ai fait, je suis enthousiaste par rapport à ce qui arrive, parce qu’il y a encore beaucoup de choses à faire », poursuit l’ex-international français. Arrivé en 2021 aux commandes des jeunes, il reste focus sur les prochaines échéances des Titi parisiens : encore en lice en Gambardella, les jeunes cracks iront aussi défier le Real Madrid le 17 avril en Youth League.
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AR