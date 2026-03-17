Le PSG a déjà son ticket pour une demi-finale européenne

Villarreal 0-1 PSG

But : Ly (26e) pour le PSG

Avant de voir les plus grands affronter Chelsea ce mardi, les U19 du PSG se sont déplacés à Villarreal pour les quarts de finale de la Youth League. Dans un match âprement disputé, les titis parisiens s’imposent sur la plus petite des marges et filent en demi-finales (0-1).

Un but dembelesque emmène les titis en demi

Auteurs de 20 premières minutes parfaitement maîtrisées, les jeunes de Thomas Leyssales ont ouvert le score à la 26e minute. Sur une récupération haute de David Boly, Pierre Mounguengue trouve ensuite dans la surface Elijah Ly qui, d’une feinte du gauche, laisse le défenseur au sol et trouve le petit filet (1-0, 26e). Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec l’avantage et le contrôle total du match, en témoignent les 70% de possession, ayant finalement bien résisté à la révolte des jeunes Espagnols.

VICTOIRE !! ❤️💙 Nos Titis se qualifient en demi-finales de l’UEFA Youth League 🏆#UYL pic.twitter.com/u0Aoaz9YUM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 17, 2026

Au retour des vestiaires, les Parisiens, toujours en maîtrise mais peut-être trop confiants, voient Younes Idder provoquer un penalty très litigieux. Alors qu’on imaginait les jeunes du Sous-Marin jaune revenir dans le match, le portier parisien en décide autrement : Martin James, sur le côté droit, repousse la tentative de l’attaquant Hugo Lopez (59e). Dans les dix dernières minutes, les Espagnols poussent, et la défense parisienne fait le dos rond, mais sur un énorme cafouillage, celui qui avait sauvé les siens quelques minutes avant, Martin James, relâche la balle dans la surface et ne doit son salut qu’à la barre transversale. Plus de peur que de mal : Paris atteint les demi-finales pour la première fois depuis 2016. Le club de la capitale affrontera le Real Madrid ou le Sporting, le 17 avril prochain.

Quelqu’un a des brassards pour le sous-marin ?

Le PSG écrabouille Helsinki en Youth League